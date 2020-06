Siracusa, il Movimento Oltre ribadisce il suo pieno sostegno alla giunta Italia

Pieno sostegno alla giunta Italia da parte del coordinamento politico di Oltre, che valuta come "straordinaria opportunità per la città i tre anni di governo che verranno, anni nei quali si potrà delineare il volto di una Città solidale, innovativa e colta".

Da qui la proposta del Movimento al sindaco di istituire Forum cittadino con il coinvolgimento di forze politiche, civiche, sociali, associazionistiche e ogni mese tenga una assemblea aperta all’Urban Center per aprire al dialogo politico e programmatico.

Al primo cittadino viene richiesta massima attenzione "nella tutela della salute e della qualità dell’aria e dell’acqua, nella raccolta dei rifiuti e nella igiene complessiva dei luoghi pubblici, nella riduzione di consumo del suolo e nella cura e tutela del verde pubblico, con particolare attenzione alle zone periferiche della città, e nel rilancio delle attività sportive giovanili.