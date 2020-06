Noto, recuperati 1.000 chili di limoni: fuga dei ladri alla vista dei Carabinieri

Martedì mattina i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Noto hanno notato una Lancia Libra station wagon abbandonata in una contrada, con l’assetto posteriore ribassato a causa del pesante carico che aveva a bordo. Al suo interno sono stati rinvenuti 1000 kg di limoni appena rubati: molto probabilmente gli autori del furto hanno abbandonato la vettura alla vista dei militari dell'Arma.

Il proprietario dell’agrumeto ha recuperato la refurtiva che sul mercato avrebbe fruttato circa 1200 euro.

Indagini in corso per identificare gli autori del furto.