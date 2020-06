Augusta, nasconde cocaina in casa: 53enne ai domiciliari

Dovrà rispondere di detenzione illecita di stupefacenti Sebastiano Verde, 53 anni di Augusta.

A seguito di perquisizione domiciliare effettuata dai Carabinieri de Nucleo operativo radiomobile, coadiuvati dai colleghi cinofili di Nicolosi e dal loro cane Zero, nell'abitazione dell'uomo sono stati trovati 2 grammi di sostanza stupefacente di cocaina già suddivisa in 7 dosi, oltre a varie banconote di piccolo taglio, presumibile provento dell’attività di spaccio e materiale per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente, tutto sottoposto a sequestro. L’uomo è stato ristretto agli arresti domiciliari.