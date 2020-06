Siracusa, dati Istat sulla mortalità di aprile: Madeddu "L'eccesso dovuto ad altre cause"

“A Siracusa da giorni contagi 0, decessi 0, ricoveri 0, positivi 0. Nessuno abbassi la guardia, ma chi si ostina a dipingere a tinte fosche il quadro epidemiologico non è più credibile”.

Così il direttore sanitario dell'Asp di Siracusa torna a commentare i dati Istat del report “Impatto dell’epidemia Covid-19 sulla mortalità totale della popolazione residente 1° quadrimestre 2020”.

"Questi dati - afferma - vanno considerati provvisori e soggetti a variazione con i prossimi aggiornamenti, anche perché la mortalità per Covid fornisce solo una misura parziale in quanto è falsata dalle differenti “modalità di classificazione delle cause di morte” (per o col covid) adoperate in modo disomogeneo nelle varie province. Lo afferma lo stesso Istat nelle sue “Note Metodologiche”, precisando che avremo i dati definitivi solo tra dieci mesi circa. La sottostima di questi primi dati è evidente proprio in Sicilia, dove, nel confronto tra il primo quadrimestre di quest’anno e quello della media del quinquennio precedente, in molte province la mortalità invece di aumentare, come un po’ dovunque, si abbatte, quasi che il coronavirus vi avesse svolto paradossalmente un ruolo protettivo".

Madeddu etra nell'analisi specifica dei numeri: "La standardizzazione, però, ha confermato che il tasso di Siracusa (7,1) è di molto inferiore rispetto a quello di Enna (13,6) e sarebbe in linea col tasso regionale se questo non fosse falsato dall’attuale sottostima di diverse province siciliane. Piuttosto, quando i dati Istat saranno definitivi, sarebbe interessante osservare la conferma di uno dei risultanti più importanti che appare emergere già adesso, ovvero l’eccesso di mortalità generale (cioè non covid) verificatasi ad aprile 2020 a Siracusa. Secondo i dati provvisori dell’Istat, infatti, ad aprile 2020 c’è stato il 21,8% in più di decessi per tutte le cause rispetto allo stesso mese nella media degli anni precedenti (2015-2019). Considerato che la media dei decessi mensili del quinquennio precedente sarebbe stata di 347 casi stimati, il 21,8% in più equivarrebbe a 76 decessi in più. E considerato ancora che nel mese di aprile 2020 i decessi per covid (o col covid) sono stati 18, questo significa che in quel mese vi sarebbero stati ben 58 decessi stimati in più, per altre cause, rispetto alla media degli anni precedenti. Tre quarti di questo eccesso di mortalità, dunque, non sarebbe legato al covid ma ad altre cause. Il ricordo, allora, va al drammatico appello, lanciato dal primario di Cardiologia Contarini, che il 15 aprile evidenziò come l’eccessivo allarmismo di quei giorni avesse indotto molti cittadini affetti da patologie cardiache a sottovalutare i propri sintomi e a non recarsi in Ospedale per paura di contagiarsi (in un epoca peraltro in cui tutti i percorsi erano stati nettamente separati e protetti da tempo). Pertanto vien da chiedersi quanto abbia potuto incidere allora quell’eccessivo allarmismo nella rinuncia alle cure di tanti cittadini affetti da altre patologie. E, soprattutto, quanto questa rinuncia abbia potuto incidere nell’aumento della mortalità non covid osservata dall’Istat a Siracusa. Se domani i dati Istat dovessero essere confermati, qualcuno dovrà pur rispondere di queste “vittime dell’allarmismo”.

E ancora dal confronto dei dati siracusani con quelli del resto del Paese Madeddu trae materiale a supporto della sua analisi: "Il dato ancora più interessante è quello secondo cui per l’Istat nell’area del Paese a più alta diffusione la mortalità per covid è stata dell’84,1%, nell’area a media diffusione del 20,2%, e nell’area a più bassa diffusione del 5,7%. Siracusa, dunque, col suo 7,1% risulta scostarsi di appena 1,4 punti percentuali in più rispetto all’area “bassa” e di ben 77 punti percentuali in meno rispetto all’area “alta”. Inoltre, Siracusa - conclude con orgoglio - dal 25 maggio è a decessi zero, dal 27 maggio è a contagi zero, dal 30 maggio è a ricoveri zero e dal 6 giugno è la prima provincia siciliana ad aver raggiunto lo storico traguardo di positivi zero".