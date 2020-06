Siracusa, pulizia straordinaria del parcheggio Talete

Mezzi della Tekra in azione al parcheggio Talete questa mattina per l'ennesima pulizia straordinaria dell'area.

Oltre ad un mezzo per spazzare, impiegato anche quello per sanificare. Rimossi cumuli di rifiuti di ogni genere, in gran parte plastica e cartone.

Evidenti testimonianze che il luogo, come ampiamente risaputo, è rifugio di molti clochard.

L'intervento è stato programmato dal settore Ambiente, guidato dall'assessore Andrea Buccheri.