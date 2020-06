Vacanze nell'estate del covid, Marzamemi, Siracusa e Noto tra le mete più cercate

Dai primi di giungo l'interesse al viaggio è ripreso e quello di questa estate sarà un turismo di prossimità.

Questo quanto si evince da una ricerca effettuata dal portale bed-and-breakfast.it.

Dopo tanta paura, c'è tanta voglia di pianificare un viaggio: sii prediligerà l'auto all'aereo, si sceglieranno soprattutto le case vacanze che permettono di avere una cucina e di essere indipendenti. il centro più gettonato è San Vito Lo Capo. A seguire Favignana e Palermo.

Ma, nella classifica delle mete più cercate sul portale, sotto il podio, c'è Marzamemi e a chiudere la top ten ci sono Noto e Siracusa. Tra le altre località più ambite figurano Lampedusa, Marina di Ragusa, Donnalucata e Catania.

Fin qui le ricerche, ma per prenotare in molti stanno aspettando di vederci più chiaro sul bonus vacanza programmato dalla Regione, per capire come potrà utilizzare questa misura di sostegno.