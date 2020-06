Rimborsi tributi sisma '90, Ficara e Lorefice (M5S): "Dovrebbero concludersi entro il 2021"

Il rimborso relativo ai tributi "Sisma 90" nelle province di Siracusa, Ragusa e Catania dovrebbe concludersi entro il 2021.

A renderlo noto sono i parlamentari del M5S,Paolo Ficara e Marialucia Lorefice.

"Le nuove risorse stanziate nel decreto Milleproroghe - scrivono - permettono all'Agenzia delle Entrate di avere le risorse a disposizione per effettuare i pagamenti dovuti agli aventi diritto, da troppi anni in attesa".

Sulla vicenda hanno interpellato il Ministero dell'Economia e delle Finanze:"Gli ulteriori rimborsi potenzialmente erogabili nel 2020 saranno circa 32.000, per un importo stimato di 61,4 milioni di euro. Altre 26.000 istanze verranno liquidate nel 2021, per un importo stimato di 49,8 milioni di euro".

"Dal 2016 al 2019 - ricordano i due esponenti del M5S - l’Agenzia delle Entrate ha erogato 57.327 rimborsi, esaurendo le risorse di 90 milioni di euro che erano state stanziate in precedenza. Terminate quelle risorse, figuravano, a gennaio 2020. 9.761 rimborsi convalidati ma non erogati. Di questi - proseguono - 5.685 sono già stati pagati nel 2020, mentre i restanti 4.076 rimborsi sono stati posti in pagamento nelle scorse settimane, insieme agli ulteriori rimborsi convalidati dalle Direzione Provinciali interessate, presso le quali risultano altri 57.914 rimborsi da lavorare".