Avola, iniziata l'installazione delle paline "dog toilet"

È iniziata ad Avola l'installazione delle paline "dog toilet, contenitori con buste per la raccolta delle deiezioni canine.

La legge impone già ai proprietari di essere dotati di tutta la strumentazione per la raccolta, ma per chi esce dimenticando di portarle o per chi le finisce durante la passeggiata con il proprio cane, il Comune ha voluto fare un passo in avanti installando 10 delle 20 paline previste in diverse zone della città: parchi pubblici, piazza del Carmine, area sgambamento e altre che sono in fase di individuazione.

"La qualità della vita nei Comuni passa anche dalle piccole cose e dai piccoli gesti" dice il sindaco di Avola Luca Cannata.