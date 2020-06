Siracusa, prevenzione della diffusione del covid nell'insediamento di Cassibile: attivata unità mobile

Un servizio di unità mobile di assistenza e presidio di salute, di alfabetizzazione sanitaria e di prevenzione alla diffusione del covid-19 è stato attivato dall'Ufficio Immigrazione dell'assessorato regionale alle Politiche sociali per l'insediamento di migranti di Cassibile.

Si tratta di una prima sperimentazione di intervento avviato in raccordo con gli enti territoriali e che a breve sarà allargata agli altri insediamenti presenti nella Regione così da garantire un'azione di prevenzione sanitaria e socio-sanitaria a tutela dei lavoratori stranieri e della cittadinanza.

Lunedì 15 giugno in prefettura l'assessorato regionale ha convocato i soggetti istituzionali per verificare l'efficacia dell'intervento.