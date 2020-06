Siracusa, pesca nell'Amp del Plemmirio: sanzionati 2 sub

Due pescatori subacquei sono stati sorpresi dalla Guardia Costiera nell’Area Marina protetta del Plemmirio, nelle vicinanze del varco 15.

Una volta fuori dall’acqua, i due siracusani, sono stati fermati e trovati in possesso di circa 3 chili di prodotto ittico oltre che di un fucile armato di fiocina e lampade di ausilio per la visibilità.

Il pescato è stato sottoposto a sequestro e, dopo essere risultato idoneo al consumo umano, è stato donato in beneficenza ad un ente caritatevole.

Ai due sub è stata elevata una sanzione per la violazione della normativa in materia di pesca sportiva subacquea, per averla effettuata orario notturno, ed è stata sequestrata anche l’attrezzatura da pesca utilizzata.