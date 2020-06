Siracusa, la casa di riposo Madonna della Grazie diventerà la "Casa della soldarietà"

Rigenerazione urbana e sociale: queste le idee che stanno alla base del progetto che vedrà quella che era la casa di riposo "Madonna delle Grazie" di via Grottasanta, a Siracusa, diventare uno stabile dedicato al social housing.

Il progetto, che prevede un investimento di oltre 5 milioni di euro, rientra nell'ambito di Agenda Urbana e nasce dalla collaborazione tra il Comune che è il proprietario dell'immobile, l'Istituto Autonomo Case Popolari e l'Ance, che hanno gratuitamente messo a disposizione dell'amministrazione comunale il progetto.

Come ha sottolineato il sindaco Francesco Italia, "l'edificio è stato da sempre destinato all'assistenza e manterrà questo scopo anche perché ha la funzione di venire incontro a tutte quelle persone, a tutte quelle famiglie che hanno serie difficoltà a trovare una casa sia per problemi economici ma non solo ed è un approccio che si sta mettendo in atto in diverse zone della città".

Il progetto prevede la riqualificazione dell'edificio e suoi spazi esterni, partendo dall'eliminazione del muro di confine, con l'obiettivo di diventare volano per la riqualificazione del contesto urbano in cui è inserito con ricadute positive sul tessuto sociale ed economico.

Nell'immobile, un volta "rivisitato" sono previsti appartamenti singoli, matrimoniali, per famiglie, stanze singole e matrimoniali. Tre le tipologie di servizi: quelli comuni, quelli indirizzati ai residenti e quelli per il quartiere. Tra questi ultimi figurano il Centro di aggregazione, , il Centro di orientamento, i Coworking, il Centro Famiglia e un Cineforum.