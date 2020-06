Siracusa, servizio straordinario di controllo del territorio: 2 denunce e diverse sanzioni

Servizio straordinario di controllo del territorio a Siracusa finalizzato in particolare a prevenire e reprimere il fenomeno della guida in stato di alterazione da assunzione di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, nonché a controllare i soggetti sottoposti a misure di prevenzione e cautelari.

Il bilancio complessivo conta 64 veicoli e 89 persone controllati, diverse sanzioni amministrative elevate per infrazioni al codice della strada, per un totale di oltre 3.800 euro.

Fra le violazioni più riscontrate, la mancata revisione dei veicoli, la mancata assicurazione e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco alla guida di moto e scooter.

Sette persone sono state segnalate quali assuntori

Due siracusani di 30 e 53 anni sono stati denunciati per furto aggravato: il primo per la sottrazione, in una piazza centrale di Ortigia, della borsa ad una donna; il secondo, per ricettazione, perché trovato in possesso di alcuni capi di abbigliamento e di un prodotto elettronico, il cui furto, avvenuto qualche giorno fa in un’abitazione di Siracusa, era stato denunciato dai proprietari.