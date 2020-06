Siracusa, servizio antidroga in via Italia 103: un arresto e una denuncia

Nuovo blitz anti droga ieri in Via Italia 103: gli investigatori della Squadra Mobile, insieme ai cinofili e agli uomini del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, hanno denunciato un siracusano di 22 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti, notando dei giovani che si avvicinavano all’ingresso di un condominio per poi allontanarsi, sono intervenuti. Uno di loro ha tentato la fuga, portando con sé un borsello.

Raggiunto dagli agenti e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un grammo di cocaina e 14 grammi di marijuana già suddivisa in dosi.

Successivamente hanno bloccato un altro giovane, Matteo Giordano di 23 anni, intento a spacciare. Il ragazzo, alla vista della Polizia, ha provato a dileguarsi, raggiungendo il terrazzo del palazzo, e provando a disfarsi durante la corsa di una busta con 89 dosi di cocaina e 80 dosi di marijuana, oltre a 180 euro in contanti. Giordano è stato arrestato e ristretto ai domiciliari.

La droga sequestrata avrebbe fruttato circa 2000 euro.