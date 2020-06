Siracusa, morte Lele Scieri: il 17 luglio l'udienza per decidere sul rinvio a giudizio dei 3 ex caporali

Il 17 luglio sarà una data importante nel lungo percorso per dare giustizia a Lele Scieri, il parà siracusano trovato morto all'interno della caserma Gamerra di Pisa ad agosto del 1999. Il 17 luglio, infatti, come scrive La Nazione, si terrà al tribunale militare l'udienza preliminare dell'inchiesta sulla morte di Scieri e il giudice sarà chiamato a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal procuratore Marco De Paolis per i 3 ex caporali indagati: Alessandro Panella, Luigi Zabara e Andrea Antico, accusati di violenza a inferiore mediante omicidio pluriaggravato in concorso.

Sul caso Scieri c'è anche un’indagine della procura di Pisa con gli stessi tre indagati. I magistrati pisani, dopo la riesumazione della salma di Scieri, sono in attesa della consegna della perizia medico legale dall’anatomopatologa Elena Cattaneo alla quale è stato chiesto se le ferite riportate da Scieri fossero compatibili non solo con la caduta dalla torretta ma anche con gli atti di nonnismo che secondo gli inquirenti Panella, Zabara e Antico avrebbero compiuto sul giovane prima di farlo cadere nel vuoto. Con il deposito della consulenza medico legale anche l'inchiesta pisana, condotta dal procuratore Alessandro Crini e dal pm Sisto Restuccia che hanno raccolto decine di testimonianze, si avvierà alla conclusione.