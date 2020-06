Risorse per l'Autorità portuale di Augusta e per il Comune di Siracusa

Novità importanti per l'Autorità Portuale della Sicilia Orientale, con sede ad Augusta e per il Comune di Siracusa .

Alla prima arriveranno 452mila euro che potranno subito essere investiti per la progettazione di "opere non più rinviabili", mentre per il Comune di Siracusa è previsto uno stanziamento di 223mila euro.

Altri 593mila euro sono riservati per l'Autorità Portuale della Sicilia Occidentale; 350mila euro per l'Autorità Portuale dello Stretto.

Ne dà notizia il parlamentare siracusano dl M5S, Paolo Ficara: “Serviranno a completare la redazione di progetti di fattibilità di piani urbani per la mobilità sostenibile, di piani strategici metropolitani, di progetti attuativi degli stessi e di progetti relativi ad opere portuali".

Gli Enti beneficiari possono inviare le richieste entro il 4 agosto 2020. Potranno farlo anche quegli stessi Enti che non abbiano fatto richiesta dal 10 agosto 2019 al 7 novembre 2019 per gli stanziamenti del precedente decreto.

Il Fondo, da 30 milioni di euro, come da decreto pubblicato, permette infatti anche l’utilizzo dei residui del triennio 2018-2020, pari a circa 8,864 milioni di euro. "Ne potranno fare richiesta le 16 Autorità di Sistema Portuale, le 14 Città Metropolitane e i 37 Comuni capoluogo di Regione o di Provincia autonoma e i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.