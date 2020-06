Commissione Ue, approvato protocollo con Ordine commercialisti

Approvato oggi in commissione UE un protocollo d’intesa tra la l’assessorato regionale alle Attività Produttive e la conferenza regionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili di Sicilia.

A darne notizia sono Rossana Cannata, componente della commissione regionale Esame delle attività dell’Unione europea e Giovanni Cafeo, deputato regionale di Italia Viva e Segretario della III Commissione Ars Attività Produttive.

“Obiettivo dell’accordo – spiega Cafeo – è provare a velocizzare la certificazione delle spese relative ai bandi di competenza dell'Assessorato sul PO FESR Sicilia 2014/2020, oggi in forte ritardo, e ridare così un po’ di ossigeno alle imprese in difficoltà che attendono l’erogazione di quanto dovuto già da troppo tempo”.

“L’iniziativa - prosegue la vicepresidente della commissione Antimafia - si aggiunge a un altro importante obiettivo raggiunto in tal senso. Pochi giorni fa, infatti, l’Ars ha approvato un Odg di Fratelli d’Italia che prevede l’istituzione di una commissione d’indagine e di studio per la semplificazione legislativa dei processi amministrativi e la sburocratizzazione della pubblica amministrazione”.