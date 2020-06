Siracusa, l'imprenditore Damiano Gallo fa ripulire a proprie spese le discariche sulla Sp 74

Damiano Gallo , imprenditore e volto noto della tv, anche quest’anno a sue spese, ha fatto ripulire le discariche abusive presenti sulla strada provinciale 74 Floridia-Canicattini Bagni. Questa mattina, servendosi di operai specializzati, ha bonificato dai rifiuti ben 3 chilometri di strada.

"Amo la natura e sono sensibile a queste tematiche - afferma - dove non arriva il pubblico deve necessariamente arrivare il privato.

I Siciliani ( non tutti fortunatamente) vanno educati e credo che con il buon esempio si possano ottenere grandi risultati. Siamo un popolo di criticoni , ci lamentiamo degli altri ma in molti amano solo poltronare. Mi auguro che il mio gesto venga emulato da altri imprenditori locali. Le istituzioni - prosegue - non riescono a monitorare tutte le aree comunali e provinciali, pertanto, e’ dovere di ogni cittadino pulire almeno lo spazio prospiciente la propria proprietà. Ringrazio Michelangelo Giansiracusa per aver coordinato le operazioni insieme all'assessore Buccheri del Comune di Siracusa che come ogni anno si sono dimostrati collaborativi a riprova che le istruzioni funzionano".