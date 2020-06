Siracusa, pulizia della costa e delle strade di accesso al mare

Prosegue l’attività di pulizia della costa e delle strade di accesso al mare, pianificata dal settore Ambiente del Comune di Siracusa.

Con l’ausilio di mezzi meccanici, questa mattina gli operai sono intervenuti nel tratto di costa di via Lido Sacramento, provvedendo alla pulizia delle spiagge del Minareto e di Carrozza; sono stati inoltre diserbati i margini di accesso alle strade, e completato il diserbo dell’accesso al faro di Murro di Corpo e di via Mallia, che in passato aveva spesso impediva il transito agli autobus Ast.

Effettuata infine la pulizia della strada che congiunge via Mar di Giava con via Mare del Nord, invasa dai detriti e dal pietrisco portato dalle mareggiate.

“Stiamo cercando di valorizzare tratti di costa, spesso dimenticati, che consentiranno un maggior distanziamento sociale e potranno quindi accogliere un numero maggiore di bagnanti - dichiara l’assessore all’Ambiente Andrea Buccheri - l'amministrazione è fortemente convinta che attraverso queste operazioni di decoro, pulizia e recupero di parti dimenticate del nostro patrimonio costiero si accrescerà il valore e l'offerta a favore non solo dei residenti ma dei tanti ospiti che amano la nostra costa”.