Lentini, donna uccisa a colpi di pistola: fermato 82enne che la ospitava

Aveva 39 anni e si chiamava Giuseppina Ponte la donna uccisa con due colpi di pistola questa mattina a Lentini, in un'abitazione di via Sicilia.

A sparare, con una pistola detenuta illegalmente, sarebbe stato Antonino Zocco, un uomo di 82 anni che ospitava in casa sua la donna, che gli faceva da badante.

Non è ancora stato chiarito il motivo che avrebbe portato l'anziano, pare al culmine di un'accesa discussione, ad impugnare la pistola e a sparare.

A dare l'allarme sono stati i vicini di casa, che hanno chiaramente avvertito gli spari. Inutile ogni tentativo di rianimare la donna che è morta poco dopo.

Zocco è stato interrogato dal sostituto procuratore Marco Dragonetti che coordina le indagini e al termine è stato sottoposto a fermo con l'accusa di omicidio.