Riqualificazione ambientale di Marina di Priolo, ok al progetto tecnico dalla Regione

Via libera, dall’assessorato regionale Territorio e Ambiente, anche dal punto di vista tecnico, al progetto di riqualificazione ambientale di Marina di Priolo.

Il progetto è stato finanziato al Comune con fondi comunitari e si pone come obiettivo quello di riqualificare le aree Natura 2000 con la sostituzione delle piante alloctone, altamente infestanti, con quelle autoctone. La zona interessata va dall’Ias fino all’area in cui insistono gli stabilimenti balneari.

"Rispetto al progetto originario - ha chiarito il Dirigente dell’Area Cultura, Domenico Mercurio - solo due voci non sono state finanziate, quelle che riguardano l’installazione di panchine e cestini lungo il sentiero che sarà realizzato. Si tratta di 6 mila euro, che dovranno essere decurtati in sede dì redazione del progetto esecutivo. Il finanziamento ammonterà dunque a 255 mila 388 euro”.

“Ammesso a finanziamento comunitario - riferisce il sindaco Gianni - anche un altro progetto che prevede l’installazione di telecamere per la prevenzione degli incendi boschivi, con la realizzazione di una rete di telerilevamento e monitoraggio lungo il litorale, alimentata con pannelli fotovoltaici, nell’area SIN Natura 2000”.