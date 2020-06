Omicidio a Lentini, una 39enne uccisa con 2 colpi di pistola

Femminicidio a Lentini: una donna di 39 ani, Giuseppina Ponte, è stata uccisa con due colpi di pistola. Il responsabile sarebbe l'uomo con cui viveva nella stessa casa, un uomo di 82 anni.

Il fatto di sangue si è verificato questa mattina intorno alle 11 in un'abitazione in via Sicilia.

A dare l’allarme sono stati i vicini, che hanno avvertito il rumore degli spari. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri.

L'anziano è in queste ore sotto interrogatorio.