Siracusa, vertenza Ideal Service: si lavora al ripristino del monte ore. Giorno 11 nuovo incontro Comune-sindacati

Potrebbero arrivare a breve buone notizie per i lavoratori della impegnati nei servizi a supporto dell'amministrazione comunale di Siracusa dopo le protesta, i sit in e persino l'occupazione degli Uffici tributi a causa del taglio di oltre il 30% del monte ore. Una decisione che ha comportato il taglio di lavoratori in servizi nodali anche per i cittadini, come il front office ai Tributi, al commercio, all'Anagrafe, alle politiche sociali, il servizio di portierato, solo per citarne alcuni.

Giorno 5 i sindacati hanno incontrato il vicesindaco Pierpaolo Coppa e il capo di gabinetto, Michelangelo Giansiracusa per approfondire il nodo delle clausole sociali in vista delle nuove gare che, come già anticipato, saranno scorporate e per avere contezza dei tagli.

Le parti si sono aggiornate all'11 giugno, con la probabile partecipazione del sindaco, Francesco Italia. Pare che, nel frattempo, stiano arrivando ai dirigenti comunali indicazioni per procedere al ripristino del monte ore per gli Uffici Tributi, anagrafe, Stato Civile, forse commercio e Politiche sociali.

D'altra parte proprio ieri all'ufficio tributi, nel giorno della riapertura al pubblico dopo 3 mesi, con l'assenza degli operatori del front office e degli uscieri, si è verificata una situazione di gran confusione in barba alle regole di distanziamento sociale.

Rimangono fuori per il momento dal ripristino del monte ore gli autisti delle navette facenti capo all'Util Service.