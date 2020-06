Siracusa, controlli in Via Algeri e in Via Italia 103: sequestrata marijuana

Controlli antidroga, ieri, in Via Algeri ed in Via Italia 103, dagli investigatori della Squadra Mobile, insieme agli uomini delle Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine di Catania. Sono state effettuate perquisizioni domiciliari e sono stati sequestrati, in alcune pertinenze condominiali, dosi di droga pari a 8 grammi di marijuana.

Un giovane di 19 anni è stato segnalato per uso personale di sostanze stupefacenti: era stato notato in Via Italia 103 dopo aver acquistato dello stupefacente.