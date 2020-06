Roma, travolto da un'auto sulle strisce: muore un 15enne

Un ragazzo di 15 anni è morto investito da un'auto nella tarda serata di ieri a Roma, in zona Infernetto. Sul posto sono intervenute numerose pattuglie della polizia locale e il 118. Il personale sanitario ha provato a rianimare il ragazzino, ma non c'è stato nulla da fare.

Dai rilievi della polizia locale è emerso che il 15enne stava attraversando sulle strisce pedonali. Il ragazzo, che era uscito con un gruppo di compagni per festeggiare la fine della scuola.

L'incidente è avvenuto a poca distanza da casa. Il conducente dell'auto, un 22enne, secondo quanto si è appreso, è stato arrestato perché risultato positivo agli accertamenti tossicologici e si trova al Gruppo Tintoretto della polizia locale in attesa del processo per direttissima.

(Ansa)