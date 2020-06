Augusta, legata ad una catena all'interno di una casa fatiscente: cagnolina liberata e proprietario denunciato

Era legata ad una catena arrugginita che non le consentiva di muoversi, all'interno di un'abitazione fatiscente di via San Giuseppe, ad Augusta.

Queste le condizioni in cui è stata trovata una cagnolina, recuperata dai Carabinieri, intervenuti a seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini, allarmati dai lamenti di dolore del cane.

L'abitazione era aperta e all'interno vigeva il degrado assoluto: i militari hanno seguito i lamenti dell’animale e l'hanno trovata circondata dai suoi escrementi.

Con l’ausilio del servizio veterinario dell’Asp di Siracusa – Distretto Augusta-Lentini, i Carabinieri hanno liberato lla cagnolina e l'hanno affidata al personale di un canile per le cure e l’assistenza necessarie.

Il proprietario, successivamente rintracciato, è stato denunciato per abbandono di animali.