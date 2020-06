Siracusa, sospese dall'arcivescovo le processioni per le feste dei Santi

Sospensione in tutto il territorio dell’Arcidiocesi di Siracusa di ogni processione in occasione di feste in onore di Santi e per altre ricorrenze o iniziative pastorali che registrano una grande partecipazione di fedeli. Cosa questa che non permetterebbe di osservare il divieto di assembramento e l'obbligo di distanziamento sociale.

Lo ha disposto l’arcivescovo di Siracusa, mons. Salvatore Pappalardo, con la firma di un decreto che resterà in vigore fino a nuove disposizioni.

Il provvedimento scaturisce dalla normativa emanata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con la quale sono state date prescrizioni per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.

“Nel rispetto delle prescrizioni date - si legge nel decreto - queste ricorrenze così care alle devozione del nostro popolo siano vissute nella preghiera offrendo adeguate occasioni di catechesi con una particolare attenzione ad una rinnovata testimonianza della carità specie i nei riguardi di chi sta vivendo situazioni di particolare difficoltà economica”