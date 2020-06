Lentini e Carlentini, inchiesta sui rifiuti: da Fratelli d'Italia preoccupazioni per il futuro del territorio

Preoccupazione viene espressa da parte di Fratelli d’Italia di Lentini e Carlentini per il futuro del territorio dopo l'operazione della Guardia di Finanza sulla presunta gestione illecita della discarica gestita dalla 'Sicula trasporti'.

Viene chiesta maggiore chiarezza e attenzione "poiché - si legge nella nota - si teme che non siano ancora finite le anomalie e visto che il territorio continua ad essere perpetrato da strani interessi sempre riguardo a progetti che girano nell’ambito dei rifiuti".

Gradimento è stato espresso per la costituzione come parte civile del Comune di Lentini.