Siracusa, l'Ortigia rinnova il contratto al difensore Simone Rossi

Il Circolo Canottieri Ortigia ha rinnovato per altri 2 anni il rapporto con il difensore Simone Rossi.

Rossi, che era arrivato lo scorso anno dal Posillipo, è stato autore di una stagione molto positiva, inserendosi perfettamente negli schemi dell'allenatore e nel gruppo. Per lui 20 gol in Serie A1 e un rendimento in continuo crescendo, sia in campionato che in Euro Cup.

Simone Rossi commenta così il nuovo biennale con l'Ortigia: “Sono davvero contento del rinnovo – afferma - quello che abbiamo fatto l'anno scorso, che non si è concretizzato per le ragioni che ormai sappiamo, sarà il nostro punto di partenza. L'obiettivo, ovviamente, a seconda della coppa che giocheremo, se Euro Cup o Champions League, è di arrivare in fondo. Personalmente ho il desiderio di giocare l'Euro Cup per poter provare ad alzare quel maledetto trofeo.

In campionato – conclude Simone - il Brescia si è rafforzato ulteriormente, però non mi nascondo e sogno di poter giocare una finale scudetto con il Recco”.