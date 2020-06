Noto, controllo del territorio: sanzioni per 7 motociclisti

Sono stati numerosi i controlli effettuati dai Carabinieri nel corso del fine settimana a Noto.

Particolare attenzione alla prevenzione dei reati contro il patrimonio e al rispetto delle norme in materia di codice della strada.

Diversi centauri sono stati sorpresi a sfrecciare lungo la S.S.124, in direzione di Buccheri. Per 7 di loro è scattata la sanzione per la mancanza degli specchietti retrovisori e per il mantenimento di una velocità di guida non commisurata alle caratteristiche della strada ed alle condizioni di traffico.