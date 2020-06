Siracusa, diserbo strade provinciali: il Libero Consorzio chiede collaborazione

Collaborazione per il diserbo lungo le strade provinciali. A chiederla ai sindaci dei Comuni della Provincia, all'Anas e al Cas è il Libero Consorzio.

"La società partecipata “Siracusa Risorse” - si legge in una nota - sta portando avanti da mesi questo impegno ma le richieste che giungono sul tavolo del capo settore della viabilità, Giovanni Grimaldi, da parte di cittadini, associazioni e organi istituzionali sono innumerevoli".

Da qui la richiesta che il commissario Percolla ha inviato agli enti coinvolti oltre che all'assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità e al dipartimento della Protezione civile della Regione per ripulire i 35 chilometri di cigli stradali rimanenti.

Nella nota Percolla evidenzia i pericoli che derivano dal mancato diserbo delle strade provinciali: dalla scarsa visibilità al restringimento delle carreggiate e per finire agli incendi.