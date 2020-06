Noto, in servizio da oggi 4 nuovi istruttori di vigilanza

“Oggi entrano in servizio 4 nuovi istruttori di vigilanza, assunti dal Comune di Noto a tempo determinato: ci aiuteranno ad aumentare i controlli in città e nelle contrade”.

Ad annunciarlo il sindaco Corrado Bonfanti, il quale nei giorni scorsi ha incontrato, insieme con la dirigente del Settore I Giuseppina Ferlisi, al Comandante della Polizia Municipale Corrado Mazzara ed al suo vice Corrado D’Amico, i 4 nuovi istruttori di vigilanza che rafforzeranno il personale in servizio al comando di piazza Stazione fino al 30 settembre.

L’assunzione è avvenuta a seguito del bando pubblicato dal Comune durante la pandemia da Covid19.