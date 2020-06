Coronairus, al via app Immuni: sperimentazione in 4 Regioni

La app Immuni per il contact tracing, che oggi inizia a funzionare in via sperimentale in 4 regioni, "è stata scaricata da 2 milioni di italiani", ha detto il commissario per l'emergenza, Arcuri. "E' una app molto utile e il tracciamento è una componente essenziale per questa fase" ha aggiunto il commissario dicendosi non preoccupato del fatto che ogni regione sta realizzando una propria App.

Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia saranno le prime regioni a testare il funzionamento del contact tracing Immuni, che ha avuto anche il via libera, nei giorni scorsi, da parte del Garante per la Privacy.