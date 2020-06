Siracusa, oltre 5000 visitatori in 7 giorni al Parco monumentale della Neapolis

Sono state 5360 le persone che hanno visitato l’area monumentale della Neapolis nella settimana di #laculturariparte, l'iniziativa lanciata dall'assessorato regionale alla cultura. Per 7 giorni, dopo il lockdown di 3 mesi dovuto all'emergenza coronavirus, i visitatori hanno potuto visitare gratuitamente musei e siti archeologici, facendo solo una prenotazione online.

Non solo siracusani, ma anche visitatori provenienti da altre parti della Sicilia

"Noi del Parco di Siracusa - si legge sui social - siamo stati colpiti dalla pandemia nei nostri affetti, nei nostri progetti ma non ci siamo mai dati per vinti. Siamo agli inizi: noi continuiamo a sognare, voi dateci una mano per continuare a farlo".