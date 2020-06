Siracusa, bagnanti in difficoltà alla Marchesa: tratti in salvo dalla Guardia Costiera

Soccorso in mare per 3 bagnanti catanesi in difficoltà nelle acque della Marchesa di Cassibile, vicino alla Pineta del Gelsomineto.

Nel primo pomeriggio, dopo che il loro natante a remi è affondato, i 3 uomini a bordo sono rimasti bloccati su uno scoglio. La situazione di pericolo è stata segnalata alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Siracusa che ha inviato su posto una motovedetta.

I militari, dopo aver dato loro i giubbotti di salvataggio, li hanno tratti in salvo e trasportati in sicurezza presso il Porto Grande di Siracusa.