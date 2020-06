Siracusa, Mascherine Tricolori: sesto sabato di protesta

Sesto sabato consecutivo di protesta delle Mascherine Tricolori a Siracusa, in piazza Santa Lucia.

“Sono passati ormai tre mesi esatti dall’inizio del lockdown e dal governo non è arrivata alcun risposta concreta. Abbiamo iniziato a manifestare per primi, quando ancora vigevano le restrizioni della Fase 1, chiedendo risposte che ancora non sono arrivate. Per questo non possiamo fermarci, sabato prossimo saremo a Catania per una manifestazione regionale e a breve organizzeremo una grande manifestazione nazionale a Roma.

Noi chiediamo una sanatoria per tutte le multe elevate durante l’emergenza sanitaria, lo stop alle tasse per le imprese per tutto il 2020, soldi a fondo perduto erogati direttamente dallo Stato senza passare per le banche, liquidità immediata per le famiglie e le fasce più deboli della popolazione, un piano di intervento straordinario per salvare il settore del turismo che rischia letteralmente di scomparire, aiuti massicci e regole meno stringenti per bar, ristoranti, palestre e tutte quelle attività che rischiano di chiudere prima ancora di riaprire, un piano per far ripartire veramente la scuola e garantire una formazione. E pretendiamo che lo stato d’emergenza non venga prolungato per altri sei mesi. Non saremo più disposti ad accettare limitazioni della nostra libertà e la sospensione dei nostri diritti fondamentali”.