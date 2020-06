Siracusa, Baio (Pd) scrive a Ficarra: "Sono sorpreso dal suo silenzio dopo le dichiarazioni di D'Agostino"

Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta che Salvo Baio della Direzione provinciale del Pd, indirizza al Direttore generale dell'Asp di Sircausa, Salvatore Lucio Ficarra:

"Gentile direttore Ficarra, anzitutto voglio complimentarmi con l'Asp da lei diretta per il significativo miglioramento della situazione sanitaria relativa al Covid-19 e per suo tramite ringraziare il personale sanitario tutto per l'abnegazione con cui si è prodigato a favore delle persone colpite dal coronavirus.

Voglio poi esternare la mia sorpresa per il suo silenzio sulle dichiarazioni dell'onorevole Nicola D'Agostino, capogruppo di Italia Viva all'Ars e suo grande estimatore, il quale, come lei sa, ha affermato che a Siracusa "il problema sono gli enormi interessi" che si addensano sulla sanità, interessi che, sempre a dire di D'Agostino, sarebbero stati "ben presto smascherati".

Dopo quelle affermazioni, non si sa se l'onorevole D'Agostino abbia preso iniziative formali all'Ars o altrove per circostanziare fatti e indicare i nomi di coloro che hanno messo o potrebbero mettere le mani sulla nostra sanità per ricavarne "enormi interessi". Se l'ha fatto, ha la mia piena solidarietà; in caso contrario devo ritenere che, mettiamola così, le sue parole sono state male interpretate.

Gentile direttore, credo sarebbe un atto di trasparenza sapere se le ragioni del suo silenzio dipendono da motivi di doverosa riservatezza oppure dalla genericità delle dichiarazioni del deputato di Italia Viva.

Nell'un caso e nell'altro sarebbe stato opportuno un suo chiarimento trattandosi di notizie inquietanti, che riguardano o potrebbero riguardare quel mondo di cui lei è al vertice, tanto più che a riferirle è stato un autorevole parlamentare.

Cordiali saluti.

P.S. Se insisto su questa vicenda è perché anche io temo che la costruzione di un nuovo ospedale, che muove risorse per duecento milioni di euro, possa davvero scatenare quegli enormi interessi di cui parla D'Agostino".