Domani il mondo della scuola in sciopero anche a Siracusa

Il mondo della scuola domani incrocia le braccia per lo sciopero indetto da tutte le sigle sindacali all’insegna degli hashtag #ripartireinsicurezza #ripartireinsieme.

“Scioperiamo perché non possiamo subire una scuola a metà – sottolineano il segretario generale della Cisl Ragusa Siracusa, Vera Carasi, e il segretario generale della Cisl Scuola territoriale, Giovanni Migliore – La scuola ha vissuto mesi difficili, con docenti e famiglie impegnati a garantire quel diritto allo studio fonte di futuro per i nostri ragazzi. Alunni e studenti hanno dovuto vivere una condizione di isolamento e lontananza; una mancanza di quella comunità fisica che resta ulteriore scuola di vita.

Servono risorse e decisioni urgenti - aggiungono Carasi e Migliore - che garantiscano il ritorno a scuola di tutti gli operatori e di tutti gli studenti. A tutti gli organi competenti chiediamo di confrontarci per programmare insieme la ripresa.

Molti edifici non sono ancora a norma e oggi, proprio per sfruttare questa opportunità che ci è stata offerta dall’emergenza sanitaria, dobbiamo essere in grado di riparare in tempo le criticità presenti. Ripensare e riorganizzare gli spazi della scuola, per poter meglio far fronte alle indispensabili misure di sicurezza, è la priorità".