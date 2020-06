Avola, pomeriggio pedonale al Lungomare e al Borgo marinaro

Una parte del lungomare di Avola, compresa piazza Esedra, e del borgo marinaro dalle 17 alle 20,30 da oggi sono pedonali con ztl.

"Ho firmato in tal senso un'ordinanza - scrive il sindaco Luca Cannata - al fine di garantire un ampio spazio per il movimento dei cittadini e prevenire gli assembramenti, senza le strettoie dei marciapiedi e senza i pericoli del traffico veicolare.

Un esperimento salutare che credo sia condiviso da tutti coloro che desiderano godersi qualche ora della domenica in completo relax mantenendo le buone e sane abitudini acquisite in questo periodo di restrizioni, continuando a praticare attività all’aperto, passeggiate a piedi e pedalate in bici, condotte responsabili che ci permettono di convivere con il coronavirus tutelando la nostra salute e l’ambiente".