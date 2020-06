Noto, controllo del territorio: 2 denunce e sanzioni

Controlli alla circolazione stradale, per prevenire la commissione di reati contro il patrimonio e controllare tutti i sottoposti alle misure alternative alla detenzione. Sono stati effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Noto.

Sono stati oltre 200 veicoli i veicoli controllati e 350 le persone identificate. Due giovani sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, poiché trovati alla guida, durante le scorse notti, con tasso alcolemico superiore al consentito.

Sei giovani sono stati segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Sono state elevate 24 sanzioni per la mancanza di assicurazione di responsabilità civile e per il mancato uso delle cinture di sicurezza, casco protettivo a bordo di ciclomotori e motocicli, per un totale di 8 veicoli sequestrati, 4 documenti ritirati e 133 punti sottratti.