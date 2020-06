Coronavirus, la provincia di Siracusa centra, prima di tutte le altre in Sicilia, l'obiettivo "zero positivi"

L'obiettivo "zero positivi" da coronavirus in provincia di Siracusa è stato raggiunto. Questo quanto riporta l'ultimo aggiornamento del monitoraggio dell'Asp aretusea datato 6 giugno.

E con questo risultato arriva anche il primato in Sicilia: Siracusa, infatti, è la prima provincia ad aver raggiunto l'obiettivo "zero positivi attuali".

A questo dato si aggiunge l'assenza di ricoverati e 222 guariti. Sempre, nel report, si legge che sono stati 251 complessivamente i contagiati in provincia di Siracusa con 29 decessi e che sin qui sono stati eseguiti 17.232 tamponi.

"Da 13 giorni - si legge in una nota dell'Azienda sanitaria - non ci sono più decessi e da 11 giorni non ci sono più contagi. La Direzione dell’Azienda esprime grande soddisfazione per l’importante risultato raggiunto, ma invita tutti i cittadini e gli operatori sanitari a non abbassare la guardia, perché con l’apertura ai turisti potrebbero verificarsi nuovi casi e, dunque, occorre porre la massima attenzione nel mettere in opera tutte le misure che i governi nazionale e regionale hanno varato per gestire al meglio la delicata Fase 2".