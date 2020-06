Siracusa, l'Udc perde pezzi: si dimettono 3 coordinatori cittadini

Salvatore Tiralongo, Fabio Messina e Vincenzo Pitino hanno rassegnato le dimissioni dal ruolo di coordinatori cittadini dell'Udc rispettivamente di Avola, Siracusa e Rosolini.

“Non sarà un cambio di casacca - tengono a precisare - ma semplicemente un non sentirsi parte integrante di un progetto che fondamentalmente non esiste. Continueremo a fare politica e a portare avanti quel famoso progetto che ci vedrà costantemente impegnati nel sociale e ci faremo promotori di eventi benevoli per la nostra Terra. Ci reputiamo centristi moderati e ci impegneremo a dare il meglio di noi stessi e lo faremo - concludono - all’interno di un movimento che ci vedrà protagonisti nel sociale e nella vita politica locale e provinciale".