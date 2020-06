Siracusa, il Parco del Sudest: Granata "Una grande chance per la Sicilia"

Il Parco Archeologico di Siracusa, Eloro e Villa del Tellaro può essere una grande chance di sviluppo per la Sicilia. Questo quanto sostiene l'assessore alla cultura del Comune di Siracusa, Fabio Granata che per questo ritiene sia fondamentale un' autonomia gestionale e di bilancio, già prevista, ma non suggiciente secondo Granata: "Serve una Governance all’altezza e per concretizzarla occorre il coinvolgimento di tutti gli “attori” del grande territorio".

Granata suggerisce all'assessore regionale Samonà di affrontare la questione della gestione del Parco con una logica diversa dagli altri 15 Parchi Istituiti.

"Attraverso un apposito decreto assessoriale si individui una Governance plurale - spiega Granata - oltre a un ottimo Direttore essa dovrà coinvolgere i sindaci delle tante città che il Parco comprende, a partire da Francesco Italia. Sarà poi fondamentale il coinvolgimento, in una logica di sussidiarietà, dell’associazionismo culturale, turistico e imprenditoriale così da determinare la nascita di una vera industria del viaggio culturale".