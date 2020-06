Pachino, non si ferma ad un posto di blocco e scappa: viene identificato e denunciato

Viola l'alt di un posto di blocco della Polizia in piazza Vittorio Emanuele, a Pachino e finisce la sua corsa, al termine di un inseguimento per le vie della cittadina, contro un un traliccio della linea telefonica in Via Maucini.

E' accaduto nella serata del 4 giugno: approfittano del buio il giovane è riuscito ad allontanarsi, ma le successive indagini hanno consentito di identificarlo e ieri mattina il 19enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per guida senza patente.