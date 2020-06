Avola, accoltella l'ex cognato in un ristorante: 30enne fermato per tentato omicidio

Accoltella l'ex cognato, procurandogli ferite che hanno reso necessario un delicato intervento chirurgico e poi si è dileguato.

E' accaduto la sera del 4 giugno in un ristorante di Avola. E' subito iniziata la caccia all'uomo da parte della Polizia che si protratta per tutta la notte, ma solo la mattina seguente l'aggressore si è consegnato in commissariato accompagnato dal suo avvocato di fiducia. Si tratta di Sebastiano Di Pietro, 30 anni, avolese, nei confronti del quale è stato eseguito, su disposizione della Procura della Repubblica, un fermo di indiziato di delitto.

Dopo di ciò, l'uomo è stato condotto in carcere. Per lui l'accusa è di tentato omicidio.