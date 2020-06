Augusta, nasconde in casa cocaina: finisce ai domiciliari

Un 27enne di Augusta, Alfio Coco, già sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 40 grammi di cocaina.

La droga era nascosta tra i mobili, insieme a materiale per la pesatura.

La sostanza rinvenuta è stata sequestrata ed inviata presso il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti di Sant’Agata Li Battiati per l’esame quantitativo e qualitativo.

Per l’uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari.