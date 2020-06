Siracusa, Casa Carità: consegnati oltre 700 pacchi di alimenti ai bisognosi

Sono stati oltre 700 i pacchi di alimenti, per adulti e bambini, consegnati ai bisognosi di Siracusa da Casa Carità del Santuario da settembre 2019 a maggio 2020.

Questo il bilancio che traccia il rettore padre Aurelio Russo e che è stato possibile grazie al Banco Alimentare e a tanti fedeli.

"Il Tempo di Pasqua - scrive in una nota il rettore - è stato il periodo più difficile, ma anche quello più ricco di umanità, che ha permesso di intessere con gli amici della Casa Carità legami più forti anche se solo telefonicamente, per ascoltare e dare conforto. Nel periodo Covid, grazie alla genialità della Caritas Diocesana, le donazioni ricevute dal Santuario sono state recapitate a domicilio, comprovando che le difficoltà, se vissute con fede, hanno la forza di unire e rinsaldare veri e autentici rapporti di amicizia".

Gratitudine viene espressa infine da padre Aurelio a coloro che ormai, quasi settimanalmente, danno offerte o fanno trovare pacchi di viveri sul tavolino posto davanti alla Madonna delle Lacrime.