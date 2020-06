Quattro furti con spaccata in una sola notte tra Lentini e Carlentini: nel mirino 3 bar e un parrucchiere

In poche ore 4 attività commerciali tra Lentini e Carlentini prese di mira da ladri che hanno agito con il classico metodo del furto con spaccata.

Si tratta di 3 bar e di un salone di parrucchiere. Magro il bottino in denaro, appena 130 euro, ma notevoli i danni alle strutture per gli esercenti.

"Sono un gravissimo segnale in un momento estremamente difficile per la ripartenza dopo il covid - commenta Cna.- che nessuno minacci chi, con fatica, porta avanti la propria impresa con coraggio e senso del dovere".