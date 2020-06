Marina di Priolo, tutto pronto per l'avvio della stagione balneare

Tutto pronto, a Marina di Priolo, per l’avvio della stagione balneare.

Tra i numerosi servizi offerti, il bus mare, attivo dal 13 giugno al 20 agosto. Gli orari saranno quelli degli anni precedenti. Per quanto riguarda invece il servizio serale, sarà garantito dal 1 luglio al 20 agosto, venerdì, sabato, domenica e festivi. Questi gli orari di andata: 20-20,30-21. Gli orari di ritorno saranno alle 23-23,30-24. Gli utenti a bordo del bus dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina. Il biglietto, anche questo obbligatorio, potrà essere acquistato a bordo; il costo sarà di 10 centesimi per ogni singola corsa.

Attivo per tutta la stagione anche il trenino elettrico turistico, che fungerà da navetta di collegamento tra i parcheggi esterni e il lungomare. Per il parcheggio a pagamento, in vigore dal 1 giugno al 15 settembre, la tariffa quest’anno sarà ridotta: 1 euro per l’intera giornata, dal lunedì al giovedì. Dal venerdì alla domenica e i giorni festivi si pagherà 1 euro e 50 centesimi per mezza giornata, dalle 8 alle 13 o dalle 13 alle 18 e 3 euro per l’intera giornata.

Scadrà invece lunedì 8 giugno il bando per l’affidamento della gestione delle spiagge libere attrezzate, del solarium e della spiaggia libera riservata agli amici a 4 zampe..