Siracusa. consegnata una barella di bio-contenimento al Covid center

E' stata consegnata questa mattina al Covid center di Siracusa la barella di bio-contenimento acquistata dall’Asp con la partecipazione di Confindustria.

Nel piazzale antistante la palazzina si è riunito tutto il personale del reparto Malattie infettive guidato dal direttore facenti funzioni, Antonia Franco, il presidente di Confindustria, Diego Bivona, il direttore generale dell’Asp, Salvatore Lucio Ficarra, i direttori sanitario e Amministrativo Anselmo Madeddu e Salvatore Iacolino, il direttore medico di presidio Rosario Di Lorenzo, direttori dei Dipartimenti per l’emergenza e Radiodiagnostica Nino Bucolo e Giuseppe Capodieci, la responsabile del PTE 118 Gioacchina Caruso, i direttori di Affari Generali e Provveditorato Lavinia Lo Curzio e Danila Rosa.

Il presidente di Confindustria Diego Bivona ha sottolineato come questa donazione sia soltanto l’ultimo, in ordine cronologico, dei segnali di attenzione delle imprese siracusane nei confronti della collettività.

Il direttore generale Ficarra ha ricordato l’impegno di tutti che ha portato in pochissimo tempo alla realizzazione del Covid center e che ha portato la provincia di Siracusa ad essere quella con il più basso numero di contagi: "Un risultato ottenuto - ha detto Ficarra - grazie alla sinergia tra la parte sanitaria e quella amministrativa dell’Azienda e, all’esterno, con altre istituzioni e soggetti privati che ognuno per la propria parte ha contribuito con tantissime donazioni"

L’Ufficio Formazione diretto da Maria Rita Venusino ha programmato un percorso di formazione a piccoli gruppi in collaborazione con il reparto Malattie infettive per l’addestramento del personale sanitario al corretto utilizzo della barella speciali destinati al trasporto di pazienti positivi al Covid-19.