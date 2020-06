Noto, ripristino Sp 64: intervento finanziato dalla Regione

Finanziato il ripristino della strada provinciale Sp 64 Noto - Fiumara - Noto Antica-Testa dell’Acqua - per un importo complessivo di 100 mila euro.

Ne da notizia l'assessore regionale Edy Bandiera.

"Si tratta di un intervento urgente e necessario - afferma l'esponente del governo regionale - per la messa in sicurezza della sede stradale che, nei mesi scorsi, a causa della frana, ha visto il cedimento strutturale della banchina e alcune lesioni dell’asfalto, che di fatto hanno reso il tratto impercorribile oltre che pericoloso”.